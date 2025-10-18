Mejoras en las zonas ajardinadas del casco urbano de A Estrada
REDACCIÓN
Las zonas verdes de la Plaza da Feria comienzan a mostrar estos días el avance en la ejecución del plan de mejora de las zonas ajardinadas del casco urbano. En los próximos días se incorporará corteza de pino para embellecer el conjunto y ayudar a evitar la proliferación de malas hierbas.
Este plan de mejora impulsado por el Concello, con un presupuesto de 128.846 euros, supondrá llevar a cabo un acondicionamiento profundo en siete áreas ajardinadas del casco urbano: la alameda municipal, el parque de Figueiroa, Plaza da Feria, A Baiuca, Toedo, y la rotonda de unión de la Avenida de Santiago con la Rúa da Cultura y toda la mediana ajardinada de esta última.
El concejal estradense de Servicios Municipais, Óscar Durán, avanzó que las mejoras en la Avenida da Cultura se harán coincidir con una limpieza de todas las esculturas. La última actuación será la instalación del photocall en la alameda, configurando con letras metálicas el nombre del municipio.
