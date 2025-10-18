Mejoras en los servicios de Travesía Vázquez 4
REDACCIÓN
Vila de Cruces anuncia «la casi finalización de las obras de mejora del espacio público de la Travesía Vázquez Número 4». La intervención forma parte del plan integral de mejora urbana que impulsa el gobierno local de Xuntos polo Noso Concello.
Los trabajos comenzaron en abril y suponen un desembolso de 70.000 euros. Incluyen la mejora de aceras así como los servicios existentes en los dos márgenes de la calle, como canalización de gas, eléctrica, de telecomunicaciones, abastecimiento de agua, saneamiento y pluviales.
El alcalde, Luis Taboada, señala que «estamos muy satisfechos de entregar a los vecinos una obra que mejora su calidad de vida, fomenta la seguridad e impulsa el desarrollo local». El regidor visitó el resultado de los trabajos acompañado por el concejal responsable de Vías e Obras, Juan Carlos Rodríguez.
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- De actuar en la calle Príncipe de Vigo a hacerlo en las Audiciones a ciegas de 'La Voz'
- De la pista de baile al altar
- Arrastran por el suelo a una mujer en una pelea en Baiona
- «Cada vez somos menos curas y tenemos más tarea; hay que trabajar en conjunto»
- Sandra Ortega gana una demanda de 36 millones por la quiebra de Room Mate
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Davila 16/10/2025