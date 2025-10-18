Mejoras en los servicios de Travesía Vázquez 4

Vila de Cruces anuncia «la casi finalización de las obras de mejora del espacio público de la Travesía Vázquez Número 4». La intervención forma parte del plan integral de mejora urbana que impulsa el gobierno local de Xuntos polo Noso Concello.

Los trabajos comenzaron en abril y suponen un desembolso de 70.000 euros. Incluyen la mejora de aceras así como los servicios existentes en los dos márgenes de la calle, como canalización de gas, eléctrica, de telecomunicaciones, abastecimiento de agua, saneamiento y pluviales.

El alcalde, Luis Taboada, señala que «estamos muy satisfechos de entregar a los vecinos una obra que mejora su calidad de vida, fomenta la seguridad e impulsa el desarrollo local». El regidor visitó el resultado de los trabajos acompañado por el concejal responsable de Vías e Obras, Juan Carlos Rodríguez.