Manuel Magariños se perfila como nuevo secretario del PP
El único candidato a presidir el Partido Popular de A Estrada a partir del 11º Congreso Local que se celebrará mañana, Gonzalo Louzao, reveló que propondrá a Manuel Magariños Maceiras, actual concejal de Novas Tecnoloxías, Conectividade, Reto Demográfico e Vivenda, como futuro secretario del Comité Ejecutivo.
Gonzalo Louzao justificó la elección de Magariños por ser “un compañero que lleva años vinculado al funcionamiento orgánico del partido, trabajando generosamente y sin pedir nada a cambio, y que ahora aceptó dar un paso al frente para ayudar a darle continuidad en el futuro a la exitosa etapa liderada por José López”. “Todo los que lo conocen saben que es una persona de trato cercano, que está muy vinculado a la realidad del rural y que tiene una gran capacidad de trabajo, que ahora pretendemos aprovechar», añadió el alcalde de A Estrada.
- Davila 16/10/2025