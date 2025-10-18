Lupe González releva a Manuel Gómez al frente del CNS Estrada

El Club Natación y Salvamento (CNS) A Estrada celebró en la tarde de ayer su asamblea general ordinaria, un encuentro en el que Manuel Gómez cerró su etapa al frente del club tras cumplir con los cuatro años de mandato. Al frente de la entidad quedará ahora Lupe González, única candidata, en lo que será un proyecto continuista con la línea marcada por su predecesor. La nueva dirigente fue en los últimos años un peso pesado en la directiva de Gómez y contará con una directiva en la que continúan gran parte de sus integrantes.

Manuel Gómez cierra así una fructífera etapa al frente del CNS A Estrada, un club que ya cumple diez años de vida. A su llegada a la presidencia, el club contaba con 30 deportistas federados, de los cuales no todos competían. Cuatro años después, el CNS A Estrada tiene 75 deportistas con licencia en salvamento y 25 dentro de su sección de natación máster.

Ese aumento en el número de deportistas federados también se tradujo en mejores resultados deportivos, colocando al equipo absoluto y juvenil en primera división, donde se codea con los mejores clubes de Galicia. En cuanto a la base, se proclamaron subcampeones de Galicia, con varios récords individuales. Esos resultados se trasladaron también a los campeonatos nacionales, donde fueron labrándose un nombre con varios podios.

«El club fue creciendo en todos los sentidos, tanto a nivel de deportistas como de resultados», afirmó Manuel Gómez en su marcha. «Que nos reconociesen como el mejor club de base del Concello resume todo ese trabajo que se hizo», añadió, contento de haber encontrado el relevo adeucado. «Este es el momento de salir. En todos los proyectos y en todos los ámbitos de la vida, los proyectos tienen que tener un comienzo y un fin. Quiero a este club como si fuese un hijo pero es el momento de dejarlo ir. Lo dejo sabiendo que queda en muy buenas manos».