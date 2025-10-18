Lalín lanza una campaña informativa sobre las áreas parroquiales

La tenienta de alcalde de Lalín, María Paz Pérez Asorey, anuncia una serie de charlas con los pedáneos para seguir avanzando en la activación de las áreas parroquiales incluídas en el plan de acción de la Axenda Urbana, configuración territorial que tiene por objetivo dinamizar el rural y optimizar la prestación de servicios a través de polos vertebradores. «Ayudarán a pensar y actuar en clave de conjunto, compartiendo recursos y reforzando la vía comunitaria para ofrecer servicios más eficientes y próximos», manifiesta la concejala.

Una campaña de comunicación dará a conocer esta nueva organización territorial a la ciudadanía, primero a través de los pedáneos y después directamente con los vecinos. Mediante presentaciones y talleres en los locales sociales se fomentará la idea de pertenencia a cada área y la comprensión de los beneficios que aporta su creación. «Queremos explicar con claridad qué gana cada parroquia al integrar su área: coordinación, oportunidades y capacidad para responder a las necesidades reales», añade.

Como punto de partida se celebrarán reuniones con los pedáneos de las parroquias que conforman cada área para presentarles el plan de dinamización y entregarles una encuesta para detectar necesidades, prioridades y sugerencias de mejora en cada territorio. «Los pedáneos son pieza clave como canal directo con el territorio. Con las encuestas recogeremos información valiosa para que el proceso posterior, ya abierto a la vecindad, sea útil y concreto», subraya Pérez, que invita a la ciudadanía a «implicarse».

El calendario de esta primera ronda comienza el próximo martes, 21 de octubre: a las 12 horas en Val do Boi y a las 19 en Carrio Sur. El martes siguiente, día 28, habrá citas en Entre Ríos (18 horas), Alto de Vales (19) y Vía da Prata (20). Y se cerrará el jueves 30 con reuniones en A Balouta (12), Val do Deza (18) y Val do Arnego (19).