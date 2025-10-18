Un Lalín de Cine ofrecerá sete filmes en galego ata decembro
As proxeccións terán lugar os domingos, de balde, no Salón Teatro
REDACCIÓN
Un Lalín de Cine. Apostamos polo cinema en galego é a nova proposta da Concellería de Cultura e Política Lingüística. Ofrecerá sete películas noutros tantos domingos desde este mes ata comezos de decembro no Salón Teatro. A entrada será libre e de balde ata completar aforo.
O programa de actividades, todas gratuítas, terá lugar os domingos ás 18:00 horas a partir do próximo 26 de outubro e ata o 7 de decembro. Haberá catro películas para todos os públicos, dirixidas en específico ao familiar (O amencer dos nuggets, 26 de outubro; Wallace e Gromit: A vinganza sérvese con plumas, 9 de novembro; A galiña Turuleca, 23 de novembro, e O monstro mariño, 30 de novembro) e tamén tres filmes para público novo e adulto: As Neves, o 2 de novembro; Rapa, o 16 de novembro; e Antes de nós (sobre Castelao), o 7 de decembro.
A concelleira Begoña Blanco lembra que «xa nas anteriores ocasións que se realizou unha actividade destas características funcionou moi ben». E remarca que, con este programa, preténdese «facilitar o acceso ao cine en galego, promovendo a normalización lingüística e o acceso á cultura na nosa lingua». Conta co apoio da Secretaría Xeral da Lingua.
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- De actuar en la calle Príncipe de Vigo a hacerlo en las Audiciones a ciegas de 'La Voz'
- De la pista de baile al altar
- Arrastran por el suelo a una mujer en una pelea en Baiona
- «Cada vez somos menos curas y tenemos más tarea; hay que trabajar en conjunto»
- Sandra Ortega gana una demanda de 36 millones por la quiebra de Room Mate
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Davila 16/10/2025