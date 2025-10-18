Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Forcarei sigue adelante con su plan de mejora de caminos rurales

Pichel, ante la señal.

REDACCIÓN

Forcarei

La iniciativa promovida en febrero de este año por la entonces alcaldesa socialista, Verónica Pichel, con el objetivo de mejorar los caminos rurales del Concello de Forcarei en colaboración con la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, sigue adelante. La parroquia de Pereira será el lugar que mejorarán a través de la línea de subvenciones del Plan Camina, al que la Xunta concedió el 100% del presupuesto ejecutivo de la obra, un total de 85.111 euros, con cargo a Agader.

