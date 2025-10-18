El A Estrada Futsal recauda fondos para la lucha contra el cáncer

El Inversia Seguros A Estrada Futsal ha puesto en marcha una iniciativa para ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Para ello, la entidad que preside Rafa Vázquez ha dado continuidad a la propuesta de la Federación Galega de Fútbol, que vendió una camiseta de fútbol creada para la ocasión en la que el 100% de lo recaudado se entregó a la asociación. Tres de esas camisetas fueron adquiridas por el A Estrada Futsal, que ahora las sorteará entre todas las personas que hoy acudan a su partido en el Coto Ferreiro y realicen un donativo en favor de la asociación. Para ello, contarán con un stand a la entrada del pabellón, realizando el sorteo durante el descanso del encuentro.

Dicho partido dará comienzo a las 20.00 horas y enfrenta a los estradenses con el Narón O Freixo. El equipo del Coto Ferreiro todavía no conoce la derrota esta temporada, con tres victorias en tres partidos disputados. El UD A Estada visita al Royal School de Ventorillo y el Agolada juega como local ante el Lago Sport.