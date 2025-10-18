Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día do Socio en el Motoclube KM0 de Lalín

Lalín

El Motoclube KM0 de Lalín anuncia la celebración del Día do Socio. El evento está previsto que se celebre el domingo 23 de noviembre con un programa que incluye una reunión de todos los participantes en la Praza da Igrexa de Lalín (11.00 horas) seguida de una ruta libre por la comarca dezana (12.00 horas) con parada para tomarse una consumición con pinchos. A las 14.30 horas se servirá a todos los participantes un cocido en el Restaurante Pontiñas de la capital dezana. Los organizadores anuncian música para amenizar la sobremesa, así como sorteos y sorpresas para todos los presentes.

