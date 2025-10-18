Debate sobre la figura de Avelina Valladares
A Estrada continúa con los actos diseñados para la celebración del Ano Cultural 2025, dedicado a Avelina Valladares Núñez. De la mano de GCiencia se ofrecerán distintos relatorios sobre las múltiples facetas de la Cantora da Ulla. Ya cuenta con el aforo completo. Será en la Casa de las Letras a partir de las 10.00 horas.
