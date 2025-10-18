El cauce del río de Zobra, afectado por el puente

Meses atrás, la empresa Taboada y Ramos acometió la reforma del puente que permite cruzar el río de Zobra (afluente del Deza) y que forma parte de la carretera que comunica con A Trigueira. Los trabajos pasaban por sustituir la tubería anterior de hierro que, con el paso del tiempo, se había oxidado. Pero en lugar de colocar otra estructura cilíndrica, la empresa optó por un paso para el agua de forma cuadrada, que puede dar más estabilidad al puente, pero que resulta incómodo para la fauna ictícola. Varios vecinos contactaron con el pedáneo y con la firma adjudicataria de las obras, ya que esta nueva estructura queda bastante por encima del cauce del río sobre todo durante los meses de sequía, de modo que el agua termina filtrándose por las esquina y dibujando un nuevo transcurso. Los residentes en el entorno temen que, aunque en los próximos meses suba el caudal, esas filtraciones impidan el paso de las truchas y termine afectando a su densidad.