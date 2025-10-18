Cáritas y la Comisión de San Paio 2026 reparten ilusión en Navidad
El Sorteo Extraordinario de Navidad contará este año con dos números que canalizan tanto la ilusión festiva como la solidaridad en A Estrada. Por un lado, la nueva comisión de fiestas de San Paio 2026 puso a la venta las participaciones del número 99.654, adquirido íntegramente para ser distribuido en la localidad. Cada décimo incluye un donativo de 3 euros destinado a apoyar la organización de las fiestas patronales del próximo año. Por otro lado, Cáritas Parroquial A Estrada vuelve a impulsar su tradicional campaña de Navidad con el número 78.099, disponible en participaciones de 5 euros en la iglesia parroquial, de los cuales 1 euro se destinará a fines sociales de la entidad.
- Davila 16/10/2025