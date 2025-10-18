Cadena humana en Portodemouros a favor del río Ulla
Las plataformas Mina Touro-O Pino Non y Ulloa Viva organizan el próximo domingo, día 26 (a las 12.30 horas) una cadena humana en defensa del río Ulla. La cita será en el puente del pantano de Portodemouros y servirá para mostrar el rechazo a cualquier actividad industrial que ponga en riesgo la economía de las riberas de este río.
