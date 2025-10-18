El BNG ve en los presupuestos de la Xunta «listas de promesas incumplidas»

En previsión de la llegada de los presupuestos de la Xunta para 2026, el BNG cree que son «listas de promesas incumplidas» y alude a que los del año en curso «no llegaron a comenzarse o con una ejecución tan lenta que se rematarán en años». Menciona los polígonos industriales de Toedo y Lalín, la base aérea de esta localidad o la conexión de la AG-53 con la N-525 en Dozón, así como el retraso del edificio de medio rural en la capital dezana o el avance de la AG-59, que no ha llegado a A Estrada en este ejercicio. «El papel aguanta todo, pero luego no se materializa», lamenta la diputada Ariadna Fernández. También recrimina el «olvido» sistemático de concellos como Silleda, Rodeiro, Vila de Cruces o Forcarei, «sin ninguna inversión real programada en 2025».