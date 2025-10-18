El BNG critica que el centro de hemodiálisis solo sirviese para «sacar la foto»

El BNG de A Estrada ha criticado que el anunciado servicio de hemodiálisis en el centro de salud sigue pendiente de su puesta en marcha. Los nacionalistas lamentaron que el PP «juegue al despiste con los vecinos, anunciando obras y servicios que luego quedan en nada. Eso sí, el anuncio dio para que los cargos del PP, entre ellos el alcalde, sacaran su correspondiente foto, pero para nada más».

«En el mes de enero de este año, en el centro de salud desembarcaron un montón de cargos institucionales del PP, entre ellos el Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el alcalde, Gonzalo Louzao. La visita era para anunciar la puesta en marcha de un sistema de hemodiálisis intermedia en nuestro concello, con el cual los enfermos podrían recibir el tratamiento en su propia casa. Esto evitaría a los enfermos tener que desplazarse a Santiago», recordaron.

«La cuestión es que a día de hoy, y a pesar de los anuncios, los enfermos siguen yendo al clínico, y las obras prometidas para ubicar este servicio pionero, así como el personal del Sergas para formar al personal del centro de salud, brillan por su ausencia. Este comportamiento del PP demuestra la falta de sensibilidad con los enfermos que reciben el tratamiento de hemodiálisis y realizaron una campaña de recogida de firmas para reclamar este servicio para nuestro concello, y no es de recibo que desde la Xunta incumplan la palabra dada», manifestaron.