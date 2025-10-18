«Trabajar en la coordinación militar de Europa es increíble»

El ingeniero estradense Adrián Rey Conde forma parte del equipo de Indra Group que desarrolla el sistema europeo de mando y control EC2, una herramienta que busca modernizar la coordinación militar entre España y el resto de países de la Unión Europea. Desde su puesto en el área de desarrollo visual (frontend), aspiran a revolucionar la gestión de operaciones en Europa y hacerla interoperable con la OTAN.

-¿Cómo llega a formar parte de este proyecto de defensa europeo de tal envergadura?

-Yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en Vigo. Siempre me llamó la atención el trabajo que hacía Indra, y al terminar la carrera tuve la suerte de que me contactaran. Entré entonces en el equipo, y desde el principio me incorporé a este proyecto. Probablemente es el más importante que tenemos en Vigo, un proyecto ilusionante.

-Para quien no esté familiarizado con el sector de defensa, ¿cómo resumiría el proyecto EC2?

-De forma sencilla, es una herramienta digital de mando y control estratégico europeo, liderada por Indra. Su objetivo es planificar y organizar misiones militares de la Unión Europea. Hasta ahora, este tipo de tareas se realizaban de forma más rudimentaria. Lo que buscamos es que todo ese proceso pase a ser digital, colaborativo y mucho más ágil. El sistema está pensado para coordinar a los distintos ejércitos de los países miembros y, además, ser interoperable con la OTAN. La prioridad es dotar a Europa de una autonomía estratégica propia, sin depender tanto de Estados Unidos.

Imagen de la aplicación en la que trabaja Adrián Rey. / Cedida

-¿Imaginaba cuando empezó la carrera que acabaría participando en un proyecto así?

-Para nada. Nunca habría imaginado trabajar en algo tan importante, relacionado con la defensa europea. Pensaba en un trabajo más normal, y de repente me vi aquí, en algo que tiene un peso real en la seguridad y coordinación militar del continente. Es increíble.

-Y tuvo la oportunidad de reunirte directamente con altos mandos del Ejército.

-Sí. Hace poco estuve en Madrid con uno de los jefes de Estado Mayor de Defensa, de la la Marina. Recuerdo estar en esa reunión y pensar: «¿Qué hago yo aquí, rodeado de esta gente tan importante?» (risas). Ahí es cuando tomas conciencia del nivel de responsabilidad que tiene este trabajo.

-¿Y ya realizaron pruebas reales de la aplicación?

-Sí, ya se han hecho varias pruebas. Cada pocos meses mostramos los avances de la aplicación y recogemos el feedback de los responsables del Ejército. El año pasado, por ejemplo, participamos en el ejercicio MILEX-23, en la base naval de Rota, en Cádiz. Allí realizaron con nuestro programa un ejercicio conjunto de la Unión Europea en el que se simula una misión real de desembarco anfibio con fuerzas de mar, aire y tierra. En unos meses se volverá a realizar otra prueba.

-¿Y cuál es su papel dentro del equipo de desarrollo?

-En total somos unas veinticinco personas, y yo formo parte del área de desarrollo frontend, que es la parte visual de la aplicación, la interfaz con la que el usuario, en este caso, el personal militar, interactúa.

-¿Qué siente al saber que su trabajo puede usarse en escenarios tan serios como despliegues o conflictos militares?

-Es un tema complejo. Nadie quiere guerras, obviamente, pero la defensa siempre va a existir, con o sin conflictos. Los países necesitan protegerse y coordinarse. Lo que desarrollamos es una herramienta para mejorar la coordinación entre los países que participan en esas misiones.

-Indra está creciendo con fuerza en Galicia, con nuevas instalaciones en Vigo y Lugo. ¿Se nota ese impulso?

-Muchísimo. Indra está apostando fuerte por Galicia. En Vigo abrimos la oficina en 2022 y ya somos más de 70 empleados, pero la previsión es llegar como mínimo a 200 el año que viene.

-¿Le gustaría seguir vinculado a este ámbito o preferiría orientar su carrera hacia otro sector?

-A mí siempre me ha atraído la aviación, es mi pasión desde pequeño, y de hecho ser piloto es un sueño que heredé de mi padre. Ahora mismo estoy muy bien, en un proyecto muy importante y con un equipo excelente, pero sí que me gustaría acercarme más al mundo aeronáutico en el futuro.

-¿Qué es lo que más le impresionó de todo este proceso?

-Ver hasta dónde llega el proyecto y la magnitud de las personas con las que trabajamos. Da vértigo y es un orgullo a partes iguales.