A Xesta acoge un aula de velas con cera de abeja
El local social de la parroquia lalinense de A Xesta acoge el 26 de este mes (a las 17.00 horas) un taller de elaboración de velas con cera de abeja, que impartirá Yolanda Castro, artesana y creadora de MoiNosas. La actividad está organizada por la Asociación de Veciños San Pedro Félix. Las personas interesadas pueden anotarse en los números de teléfono 656 382 658 (Paula); 639 034 715 (Cristina) o 648 086 231 (Eva).
