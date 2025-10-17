La undécima edición del MUSA de Sabucedo se celebra el 1 de noviembre

Llega la undécima edición del MUSA, un evento que organizan la Asociación de Veciños de Sabucedo y el colectivo Pau de moca, que aúna «Muiñada, Magosto e Samaín» en una única jornada. Se celebrará el sábado 1 de noviembre, y comenzará como es tradición con la andaina comentada por la nueva ruta interactiva de Sabucedo, de 10 kilómetros, a las 9.45 horas, saliendo desde el «curro novo», donde se podrán recoger setas y castañas por el camino.

A partir de las 12.00 horas empezarán ya las actividades en el «Muiño do Mestre», donde habrá un mercadillo de productos de artesanía alimentaria y proximidad. También se realizará un obradoiro de pan y un concurso de preguntas para los más pequeños.

A las 14.30 horas será la comida popular, para la que será necesaria reserva, donde habrá aperitivo musical y otros eventos. Tres horas más tarde empezarán los obradoiros del Samaín, para niños «de hasta 90 años». Por la noche, la procesión de la Santa Compaña comenzará a las 19.15 horas, y a las 20.00 horas llegará el Magosto do Samaín. Una hora más tarde, un cuentacuentos aterrará a todos con historias de miedo, y a partir de las 23.30 horas, será el turno del concierto de Gato Piolloso, que animará la fiesta durante la noche.