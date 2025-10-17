Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La undécima edición del MUSA de Sabucedo se celebra el 1 de noviembre

Tendrá una andaina, obradoiros, comida popular, concursos y mucha fiesta

REDACCIÓN

A Estrada

Llega la undécima edición del MUSA, un evento que organizan la Asociación de Veciños de Sabucedo y el colectivo Pau de moca, que aúna «Muiñada, Magosto e Samaín» en una única jornada. Se celebrará el sábado 1 de noviembre, y comenzará como es tradición con la andaina comentada por la nueva ruta interactiva de Sabucedo, de 10 kilómetros, a las 9.45 horas, saliendo desde el «curro novo», donde se podrán recoger setas y castañas por el camino.

A partir de las 12.00 horas empezarán ya las actividades en el «Muiño do Mestre», donde habrá un mercadillo de productos de artesanía alimentaria y proximidad. También se realizará un obradoiro de pan y un concurso de preguntas para los más pequeños.

A las 14.30 horas será la comida popular, para la que será necesaria reserva, donde habrá aperitivo musical y otros eventos. Tres horas más tarde empezarán los obradoiros del Samaín, para niños «de hasta 90 años». Por la noche, la procesión de la Santa Compaña comenzará a las 19.15 horas, y a las 20.00 horas llegará el Magosto do Samaín. Una hora más tarde, un cuentacuentos aterrará a todos con historias de miedo, y a partir de las 23.30 horas, será el turno del concierto de Gato Piolloso, que animará la fiesta durante la noche.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents