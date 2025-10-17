Quejas en Cristimil y Gresande por la marcha del cura José Catanga

La reciente remodelación del arciprestazgo de Deza sigue coleando entre algunas de las parroquias afectadas. Tras la recogida de firmas en Lalín para evitar la marcha del párroco Marcos Torres, son ahora los feligreses de las parroquias lalinenses de Cristimil y Gresande los que no están conformes con el traslado de José Catanga a otras parroquias de Silleda y Vila de Cruces. De hecho, ayer se estaba barajando la posibilidad de enviar hoy una carta a la Diócesis de Lugo para que el obispo Alfonso Carrasco reconsidere la decisión. «Cristimil apoya las quejas de Gresande para que el padre Catanga quede diciendo misa», explica una de las feligreses de esa parroquia.

Reorganización

Por otra parte, el alcalde de Lalín, José Crespo, se manifestó sobre los nombramientos eclesiásticos subrayando que «hay pocos curas. No estamos en el mejor momento de las vocaciones. Observamos con tristeza que hay que agrupar parroquias porque no queda otro remedio». El regidor también indicó que «el obispo cuando toma una decisión hay que respetarla», en alusión a las quejas por la marcha de Torres, al que quiso agradecer «todo el trabajo que lleva hecho en Lalín. Todo mi cariño personal y desearle la mejor de las suertes en ese nuevo destino que tiene en Melide.

De igual forma, Crespo le desea «mucha suerte al equipo de José Criado porque es un reto importante. Veía hoy en los medios que apelaban a esa especie de agrupación de parroquias que estamos haciendo en el concello de Lalín, que de momento está naciendo».