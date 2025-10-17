El PP se reivindica en Agolada como «el partido de las mujeres y el rural»

El PP de Galicia se reivindica como «el partido de las mujeres y del rural» y celebra que cada vez haya más protagonistas femeninas en el campo del liderazgo y el emprendimiento, «contribuyendo a construir una Galicia mejor desde el rural». Así lo manifestó ayer su secretaria general, Paula Prado, en la visita que realizó a Agolada con motivo del Día de la Mujer Rural; la acompañaron el coordinador de Medio Rural, Avelino Souto, y la líder local, Carmen Seijas.

«Este día es para dar las gracias a todas esas mujeres que han hecho tanto por el rural gallego y para poner en valor que cada vez hay más mujeres haciendo Galicia en el rural», aseguró Prado. Incidió en que el PPdeG es el partido con más mujeres que gobiernan, y la mayoría en concellos pequeños: 31 alcaldesas tras la moción de censura que le dio el mando en Ribeira esta semana a Mariola Sampedro. Expresó su deseo de que Seijas pueda sumarse también a esa lista.

Tres generaciones

La visita tuvo lugar en el Merendeiro do Arnego, un negocio de hostelería fundado en 1976 y regentado por tres generaciones de mujeres: Irene (abuela), Sandra (madre) y Alba (hija). Son, en opinión de Prado, «un ejemplo de la labor de las mujeres gallegas y del emprendimiento rural». «Este merendeiro, como el PPdeG, es un proyecto que se parece a todos los gallegos y gallegas», remachó.