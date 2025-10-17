Llamamiento vecinal en A Estrada para atrapar a dos conocidos escapistas: Truca y Fores, dos perros vagabundos y padres de Bombón

Voluntarias de la asociación Patiñas A Estrada han lanzado una petición vecinal para intentar conseguir algo que se les ha resistido durante años, atrapar a Truca y a Fores, dos perros vagabundos que se mueven a diario por la zona de Figueiroa y que se han convertido en unos expertos a la hora de evitar las trampas y artimañas para intentar cazarlos. La desesperación de las voluntarias ha llegado a tal punto que han decidido probar algo diferente, pedir a todos los vecinos interesados que se unan a ellas por un día para intentar «acorralar» a la pareja de enamorados y a sus dos cachorros.

Esta historia comienza hace unos cuatro años, cuando Truca comenzó a deambular por esta zona. Las voluntarias explican que se trataba de una perra que vivía en una casa del lugar pero sus dueños se marcharon, dejándola atrás. A partir de ahí, Truca nunca quiso alejarse mucho de la que fue su casa, así que era habitual verla por una zona de paso para muchos estradenses. La perra supo además adaptarse al hecho de vivir rodeada de los numerosos coches que pasan a grandes velocidades por la PO-841. Su habilidad era tal que incluso se la podía ver esperando y cruzando la carretera por los pasos de cebra.

Truca encontró varios compañeros a lo largo de estos años, perros que sin embargo pudieron ser rescatados y dados en adopción. Su caso sin embargo era diferente, ya que la perra siempre consiguió escapar, siendo muy recelosa de los humanos. Hace poco más de un año se unió a ella Fores, un perro con el que las voluntarias afirman que vive «una historia de amor» que los llevó a crear su hogar fijo en una finca de Figueiroa en la que tienen mucha maleza y árboles para esconderse.

«La madre de Bombón»

Recientemente, la pareja tuvo cachorros, seis para ser concretos. Tres ellos pudieron ser rescatados por los voluntarios en un descuido de los padres y ya han sido adoptados. El cuarto es el bautizado como Bombón, que sufrió la rotura de sus dos patas delanteras y que fue operado gracias a los donativos de muchos vecinos. Ahora ya solo les quedan dos con ellos.

Los voluntarios han iniciado en los últimos meses un cambio de planteamiento con los esquivos perros. Descartadas las trampas y lazos, han intentado ganarse su confianza con paciencia, llevándoles comidas y chuches por la mañana y la noche. A pesar del esfuerzo de Mía y Patricia, solo han conseguido que Fores se acerque a unos metros, mientras que Truca sigue manteniendo las distancias.

Ante esta situación surgió la idea de la voluntaria Nerea Herrera, juntar al mayor número de personas y reunirlas en la finca donde suele estar la familia de perros. La idea es acorralarlos y sujetarlos. Para ello, han recomendado a todos los voluntarios acudir con guantes y, si es posible, con redes o transportines grandes de perro.

Desde Patiñas A Estrada explican que la intención es recoger a los dos cachorros, que ya tendrían dos casas de acogida a la espera de ellos, para posteriormente darlos en adopción. En cuanto a Truca y Fores, el caso en diferente. Él todavía es capaz de socializar con humanos, por lo que pronto podría ser puesto en adopción. Ella, sin embargo, necesitará mucho más trabajo para volver a convivir con humanos y verse privada de la libertad de la que disfrutó hasta ahora. Para ambos tendrían ya un centro de rehabilitación especializado en estos casos.

Día y hora para rescatarlos

Las voluntarias tienen previsto citar a la gente el sábado 25, quedando a las 9.00 horas en la inmediaciones de la gasolinera Repsol para organizarse. Se pueden apuntar a través de las redes sociales de Patiñas. Si no se logra a la primera, se intentaría de nuevo por la tarde.