Investigan el robo de una cadena de oro a un menor en Vila de Cruces
R. V.
Vila de Cruces
La Guardia Civil investiga el robo con fuerza a un menor de edad de Vila de Cruces, al que unos desconocidos le sustrajeron una medalla de oro. Según consta en la denuncia presentada ayer en el cuartel cruceño, el adolescente se encontraba el miércoles a las 18.30 horas sentado en el banco de una calle de la localidad cuando fue abordado por dos individuos de entre 20 y 30 años vestidos con ropa deportiva y gorras. La pareja de varones conminaron al joven a que les diera dinero y su teléfono móvil, que terminó con la pantalla rota durante el forcejeo entre los tres. Está abierta una investigación para esclarecer los hechos.
