Imagina mejorar el rural desde Sicilia

La asociación juvenil estradense Imaxina e Axuda participa estos días en su primer curso de formación internacional Erasmus+, que tiene lugar en Sicilia bajo el título «Training Rural Empowerment Network. Connecting Rural Areas». La presidenta de la entidad, Laura Piso, y uno de sus miembros, Xoán Núñez, están siendo los encargados de representar a Galicia en un programa que reúne a 23 personas de nueve países europeos, con el objetivo de crear redes de colaboración y fomentar nuevas actividades en el ámbito rural.

«Para mí está siendo una oportunidad enorme e increíble, estoy muy agradecido», reconoce Xoán Núñez, visiblemente entusiasmado con la experiencia. «Es mi primer proyecto Erasmus+ y estoy aprendiendo muchísimo. Me encanta poder representar iniciativas que hacemos en nuestro propio pueblo y ver que aquí también se valoran las ideas que nacen en el rural gallego», comparte él.

Laura Piso, con más experiencia en este tipo de programas, pues lleva ya seis participaciones, coincide en destacar el valor formativo de esta iniciativa: «Sin punto de comparación, es el proyecto en el que más estoy aprendiendo. Hay asociaciones de muchos países, todas con una forma distinta de trabajar en el rural, y el intercambio de ideas es constante. Incluso durante las comidas seguimos aprendiendo cosas nuevas».

El curso, coordinado por los Project Manager Lucrecia Di Liberti y Fabrizio Barreca, se centra en cómo crear espacios y proyectos que den oportunidades a la juventud sin tener que emigrar a las ciudades. «Lo que buscamos es que los jóvenes puedan trabajar y crecer profesionalmente también en las zonas rurales. Los pueblos pueden ofrecer calidad de vida, pero necesitan espacios laborales y de coworking que hagan sentir que uno no renuncia a su carrera por quedarse en su pueblo», explica Di Liberti.

La coordinadora italiana recuerda que el suyo fue «el primer coworking público de Italia», un proyecto que nació gracias al apoyo de la administración local: «La clave fue el respaldo del ayuntamiento, que nos cedió el espacio y con el que compartimos una misión común: crear un lugar para la juventud y para la comunidad».

Imaxina e Axuda en un curso de formación de Erasmus para el desarrollo rural en Sicilia. / Cedida

Desde lo local a toda Europa

Para Laura Piso, Galicia y A Estrada encajan perfectamente en este tipo de redes europeas: «Somos un territorio fundamentalmente rural, así que tenemos muchísimo que aportar y también que aprender. Además, vimos que los problemas son los mismos en todas partes: falta de oportunidades, escasez de actividades de ocio y pocas opciones laborales para la gente joven», señala ella.

La entidad ya tiene aprobado un nuevo proyecto Erasmus+ sobre inclusión, previsto para la primavera, que esperan poder organizar para cerca de 20 personas en Sabucedo. «Queremos organizar un training course en A Estrada. Al principio teníamos idea de hacerlo con más gente, pero había problemas con el alojamiento. Queremos seguir creando oportunidades, traer ideas de fuera y demostrar que desde el rural también se puede innovar», concluye.