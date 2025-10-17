Los trabajos de reforma de la Carballeira de A Estrada han llegado a su fin. La intervención programada estuvo centrada en la eliminación de una antigua zona asfaltada, en beneficio de la zona verde. La actuación supuso la retirada del aglomerado asfáltico que invadía la zona de la carballeira y que fue realizado en la década de los 90, de manera que los vehículos ya no podrán acceder al paseo. Además, se aprovechó la ocasión para efectuar un desbroce y limpieza de la totalidad de la superficie. La obra se amplió con la formación de paseos con xabre-cemento, por ser este un material de fácil integración y para lo cual se estima una durabilidad idónea.

Finalizan los trabajos de reforma de la Carballeira de A Estrada