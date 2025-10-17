Finalizan los trabajos de reforma de la Carballeira de A Estrada
Los trabajos de reforma de la Carballeira de A Estrada han llegado a su fin. La intervención programada estuvo centrada en la eliminación de una antigua zona asfaltada, en beneficio de la zona verde. La actuación supuso la retirada del aglomerado asfáltico que invadía la zona de la carballeira y que fue realizado en la década de los 90, de manera que los vehículos ya no podrán acceder al paseo. Además, se aprovechó la ocasión para efectuar un desbroce y limpieza de la totalidad de la superficie. La obra se amplió con la formación de paseos con xabre-cemento, por ser este un material de fácil integración y para lo cual se estima una durabilidad idónea.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»