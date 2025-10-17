A Estrada y Silleda, entre los escenarios que visitan grandes productoras de cine

La Diputación de Pontevedra organiza, hasta el lunes, n viaje de familiarización con productoras audiovisuales internacionales para que puedan conocer en primera persona la provincia con la finalidad de que se convierta en escenario de rodajes de grandes producciones audiovisuales.

Está previsto que en el viaje se concentren localizadores internacionales y nacionales que trabajan con productoras como Netflix, Sony Pictures, Marvel Studios, Warner Bross y A3 Media y que estuvieron implicados en proyectos como The Walking Dead, Batman Begins, Fast and Furious, El increíble Hulk, El Cuerpo, Midsommar, La sociedad de la Nieve o El Renacido.

El viaje de familiarización comenzó el jueves con la llegada y hoy, viernes, está prevista la visita a la zona industrial de Vigo, Baiona y el sur de la provincia, con paseo en barco por el río Miño y la un paseo por el conjunto histórico-artístico de Tui. También se lleva a cabo una sesión formativa en la que profesionales del mundo audiovisual dan a conocer sus experiencias de rodaje en las Rías Baixas, las particularidades del territorio, cómo es producir en la provincia y el papel institucional de Rías Baixas Film Commission.

Mañana, sábado, el viaje de familiarización recala en la comarca de O Salnés, con recorridos por Sanxenxo, Vilagarcía, Vilanova, ambados y O Grove, paseo en barco por la ría de Arousa y visita a una bodega de la Denominación. El domingo hay visita al castillo de Soutomaior, a las salinas del Ulló (Vilaboa), a Pontevedra capital, A Estrada y Silleda.

La Diputación participó en la Shootin Locations Marketplace, un encuentro internacional de la industria ausiovisual que se celebró en Valladolid y en el que la institución mantuvo reuniones de trabajo con productores y localizadores de HBO, Paramount Pictures o Amazon Studios.