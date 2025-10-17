A Estrada y Forcarei solicitan una gestión compartida del CIM

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, y la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, mantuvieron ayer a mediodía una reunión de trabajo en la que empezaron a sentar las bases para solicitar una gestión conjunta del Centro de Información á Muller (CIM). En la sesión estuvieron también presentes la concejala de Servicios Sociais, Amalia Goldar, y la directora del CIM, Margarita de la Calle.

La regidora forcaricense expresó su voluntad y deseo de retomar este servicio compartido. En este sentido, cabe explicar que el CIM comenzó a funcionar en A Estrada en el año 2003, con un ámbito de actuación comarcal. Sin embargo, el servicio lleva años siendo gestionado únicamente por la administración estradense. Lo que se pretende ahora es que estos dos municipios vecinos firmen un convenio y soliciten, de cara al inicio del próximo ejercicio, una gestión compartida, pudiendo acceder de manera conjunta a las subvenciones establecidas al efecto por la Xunta de Galicia.

Aunque hasta ahora el Concello de A Estrada solicitaba en solitario esta ayuda autonómica para su CIM, el servicio no dejó de atender a usuarias procedentes del Concello de Forcarei, en su mayoría derivadas por la Guardia Civil o por los servicios sociales de Forcarei.

Cachafeiro recalcó su interés por que las vecinas de Forcarei conozcan la existencia de este recurso y no duden en dirigirse al Centro de Información á Muller, que seguirá atendiendo en el Concello de A Estrada a todas las mujeres de Forcarei que lo soliciten. El CIM ofrece atención legal y psicológica a las mujeres, realizando una actuación integral ante situaciones de violencia de género.

El Centro de Información á Muller comenzó a funcionar en A Estrada hace 22 años y atendió en 2024 a 160 usuarias, una cifra que se sitúa ligeramente por encima de su media anual y que genera alrededor de 550 consultas en el último ejercicio de referencia. En la reunión de la Mesa Local contra a Violencia de Xénero que tuvo lugar en el Concello estradense hace unos meses, se comentó que en el año 2017, por ejemplo, fueron 98 las mujeres atendidas, algo que destaca frente a las 179 mujeres atendidas desde mayo de 2023 a mayo del 2024. Por otro lado, en aquella reunión se señaló también, desde la Subdelegación del Gobierno, que en ese momento existían en A Estrada 42 casos activos de violencia de género.