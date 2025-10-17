A Estrada ampliará su horario de atención de tarde del punto limpio

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, y el concejal de Servicios Municipais, Óscar Durán, acompañaron ayer por la mañana al delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera, durante su visita a las instalaciones del punto limpio municipal, que acaba de recibir una aportación económica por parte de la administración gallega. En el contexto de esta visita, los responsables locales adelantaron la intención de ampliar el horario del servicio en horario de tarde.

El alcalde de A Estrada explicó también que estos fondos se destinarán a la mejora de un recinto «cada vez más visitado porque hay una creciente concienciación sobre la necesidad de reciclar». Gonzalo Louzao reconoció que «hacen falta más horas porque son muchos los usuarios que acuden a estas instalaciones. Vemos que, sobre todo, sería necesario ampliarlo en horario de tarde y estamos hablando con la empresa adjudicataria de la gestión para ver cómo organizarlo», señaló.

Actualmente, el punto limpio de A Estrada está abierto de 09.00 a 13.00 horas los jueves y viernes, y en horario partido los sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas. De este modo, son 14 horas semanales en las que se viene registrando una media de 100 usuarios. El servicio constata que los sábados las instalaciones registran un mínimo de 50 personas que desean depositar residuos de distinta naturaleza. Las instalaciones realizaron un cierre el pasado mes de marzo para llevar a cabo una reorganización y mejora, coincidiendo con la nueva adjudicación. La nueva concesión motivó una inspección de las instalaciones y permitió aplicar los cambios derivados de la nueva normativa vigente en esta materia.

En cuanto a los cambios introducidos con la nueva gestión, el depósito de residuos tuvo que adaptarse a lo que la ley contempla para el funcionamiento de los puntos limpios. En este sentido, los usuarios que acudan a las instalaciones deben ser identificados antes de introducir el material en los contenedores correspondientes. Además, la normativa regula un número máximo de kilogramos para el depósito.

Junto con la redistribución realizada, se instalaron nuevas medidas de seguridad, con cámaras y alarmas de presencia para evitar los robos que se venían produciendo. Además, se incorporará a la instalación una caseta para Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que requieren un espacio cerrado y aislado, ya que este material debe ser depositado con identificación.

El delegado territorial explicó que la Consellería de Medio Ambiente destinó un millón de euros para ayudar a los ayuntamientos pontevedreses en la gestión de residuos. Indicó que, en el caso del Concello de A Estrada, la ayuda alcanzó los 93.000 euros para mejoras en el punto limpio de Penerada. «Es una apuesta de la Xunta de Galicia para ayudar a los ayuntamientos, que sabemos que tienen necesidades en este sentido, y para concienciar a la ciudadanía de que deben utilizar estas instalaciones», apuntó Reguera.