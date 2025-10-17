«Todos siempre hemos sido muy vulnerables en el mundo digital»

Graduada en Trabajo Social y Máster en Intervención en Violencia contra las Mujeres por la Universidad de Deusto y doctora en el Programa de Derechos Humanos: Retos éticos, políticos y sociales de la misma universidad, por la que obtuvo el Cum Laude a su tesis, Estibaliz Linares Bahillo recala en Lalín por sexta vez consecutiva.

—He perdido la cuenta las veces que ha venido a Lalín.

Sí, son unas cuantas. Estoy muy agradecida de que se acuerden de mi. Siempre me han llamado por el mismo tema, las ciberviolencias machistas, que ya llevo tiempo trabajando sobre ello. Antes venía mi compañera Ianire Estebanez y luego yo cogí el relevo.

—¿Qué aspecto de esa temática abordará en esta ocasión?

De entrada, intentaremos trabajar un poquito con las familias y cómo llevan el tema del mundo digital y si estamos preparados para ello. Y también ver un poco qué hacemos al respecto en nuestra propia casa porque el foco lo ponemos mucho en los jóvenes y se trata de ver cómo los adultos nos movemos en este mundo digital.

—¿Están las familias suficientemente blindadas contra los peligros que conlleva internet?

Desde luego, cuando trabajo con las familias lo primero que me encuentro es desinformación y muchos mitos alrededor del adolescente y el mundo digital. Lo primero que existe es un eco muy negativo porque parece que estamos ante una especie de catástrofe mundial y no vamos a encontrar la solución. Y para nada esa es la realidad. Cuando trabajo con adolescentes también les planteo un poco cuál es el eco social porque yo creo que en realidad los adolescentes están a otras cosas. Pues, como hemos estado todos y todos, a sus relaciones o sus problemas, pero para nada la realidad es tan negativa como nos imaginamos. Este discurso tan negativo se acrecentó a raíz de la serie «Adolescencia». Cuando la vi me quedé con una sensación muy negativa, de ver que parece no hay solución ni oportunidades, y que los jóvenes están en un mundo horrible. Siempre intento trabajar partiendo de romper esos mitos. Me gusta aportarles un poco de realidad y también de tranquilidad.

—¿Por qué cree que los jóvenes son tan fáciles de embaucar en el mundo digital actual?

En primer lugar, identitaria mente siempre lo hemos sido. Todo el mundo somos muy vulnerables en el mundo digital. Pero es verdad que claro estamos hablando de unas edades que son más frágiles porque es cuando estamos construyendo nuestra identidad y queremos un montón de respuestas a un montón de preguntas. A lo mejor esas respuestas las estamos aireando en X y a veces son positivas. Hace poco estaba en una formación y la chavalería me planteaba que para ellas ha sido un lugar donde por ejemplo poder valorar lo que es la transexualidad. O por ejemplo, migrantes que puedan conectar entre ellos y contar sus experiencias personales.

Nosotros con sus edades igual no hubiéramos sido capaces de filtrar tanta información como ellos.

—¿Es partidaria de limitar el uso de dispositivos a los jóvenes»

No. Además no me gusta poner edades. Cuando dicen lo de a partir de los 16, ¿qué es? ¿16 y un mes? ¿16 y dos meses? Cada caso es un mundo y que luego las realidades son muy distintas a esas edades tan cruciales. Y en base a eso habrá que ver y que analizar, y es un poco lo hablamos con las familias. No se puede generalizar.

—La veo muy positiva a pesar de todo lo que supone este asunto.

En realidad, soy realista. Es que encima cuando nos ponemos en un modo tan negativo parece que no tenemos capacidad de reacción y, por supuesto, la hay.

—Es evidente que en la familia actual no queda otra que saber convivir con el mundo digital.

Claro. Yo como profesora era muy reacia a la Inteligencia Artificial porque pensaba que nos íbamos a acabar convirtiéndonos en una sociedad sin ningún tipo de creatividad. Y me metí en ese discurso tan negativo. Igual hay que saber utilizar la Inteligencia Artificial porque yo reconozco que la he utilizado para trabajar. Hablo de cuestiones muy mecánicas que para mi antes eran muy tediosas y para eso me han ayudado: para poder invertir tiempo para otras cuestiones que sí que me aportan. Entonces, igual debemos ver esto que nos está aportando el mundo e intentar saber cómo utilizarlo en nuestro favor. Tal cual.