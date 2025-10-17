El ciclo +Escénicas llega el domingo a Cruces

La compañía Rendos Pequeno recala este domingo, día 19, en el auditorio Xosé Casal con su espectáculo «Charlatán Rodríguez». La función forma parte del programa de actuaciones del ciclo +Escénicas, una iniciativa de la Diputación en municipios de menos de 20.000 habitantes. «Charlatán Rodríguez» comienza a las 18.00 horas y tiene como eje temático una crítica a la sociedad consumista. La pieza cómica tuvo un gran éxito en la Mostra Internacional de Teatro de Cangas.