El ciclo +Escénicas llega el domingo a Cruces
La compañía Rendos Pequeno recala este domingo, día 19, en el auditorio Xosé Casal con su espectáculo «Charlatán Rodríguez». La función forma parte del programa de actuaciones del ciclo +Escénicas, una iniciativa de la Diputación en municipios de menos de 20.000 habitantes. «Charlatán Rodríguez» comienza a las 18.00 horas y tiene como eje temático una crítica a la sociedad consumista. La pieza cómica tuvo un gran éxito en la Mostra Internacional de Teatro de Cangas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»