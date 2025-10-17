El BNG acusa a la Xunta de eludir responsabilidades en dependencia

La parlamentaria lalinense del BNG, Ariadna Fernández, acusa al ejecutivo autonómico de eludir sus responsabilidades en materia de dependencias. «El aumento de las solicitudes del bono cuidado en el hogar tiene dos posibles lecturas. Una de ellas es que los familiares de las personas mayores y dependientes no tienen posibilidad de acceder a los demás recursos para dependencia, con una clara precarización del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y una falta evidente de plazas en las residencias públicas de la comarca», indica.

Lamenta la contradicción del gobierno gallego, porque presume de duplicar o triplicar estas ayudas en la zona de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, mientras vota en contra de la construcción de centros de día o de residencias en Agolada, Lalín o A Estrada, a la vez que tampoco materializa su compromiso de aumentar la aportación al SAF. En este punto, Fernández recuerda que los municipios de la zona «tienen serias dificultades» para ofertar el servicio del SAF por infrafinanciación. Un caso es Rodeiro, sancionado por no prestar las horas debidas por no tener capacidad presupuestaria.