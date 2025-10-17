Avería y fuga de agua en Soutelo de Montes
El Conecllo de Forcarei informa que, desde el miércoles, están trabajando en la localización de una avería en el suministro de agua en Soutelo de Montes, lo que podría provocar baja presión y, en algunos momentos, cortes temporales en el servicio. La alcaldesa, Belén Cachafeiro, pidió comprensión y un uso responsable del agua mientras se soluciona la incidencia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»