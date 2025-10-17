Avería y fuga de agua en Soutelo de Montes

El Conecllo de Forcarei informa que, desde el miércoles, están trabajando en la localización de una avería en el suministro de agua en Soutelo de Montes, lo que podría provocar baja presión y, en algunos momentos, cortes temporales en el servicio. La alcaldesa, Belén Cachafeiro, pidió comprensión y un uso responsable del agua mientras se soluciona la incidencia.