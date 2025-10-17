Aprobación inicial del núcleo rural de Cumeiro

La página web del Concello de Vila de Cruces difunde la aprobación inicial, en el pleno de finales de septiembre, de las normas subsidiarias de planeamiento para la delimitación del núcleo rural de Cumeiro. Los trámites comenzaron en agosto de 2022. Tras la publicación en el DOG y en FARO, queda abierto un plazo de dos meses para presentar alegaciones.