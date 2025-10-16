La Xunta aclara que Campos sí podía priorizar en la residencia plazas a vecinos
REDACCIÓN
El BNG de Dozón lamenta la falta de compromiso del alcalde, Adolfo Campos, con los vecinos del municipio, después de que la Xunta había confirmase oficialmente que el ayuntamiento tenía plena competencia para reservar plazas personas del municipio en la futura residencia y centro de día.
Su edil, Miguel Docasar, solicitó en repetidas ocasiones, enmiendas al pliego de cláusulas administrativas en la que demandaba la reserva de plazas para las personas de Dozón, peticiones «rechazadas por el grupo popular argumentando que no se podía incluir este tipo de cláusulas». Ahora, en una respuesta parlamentaria a la diputada del BNG, Ariadna Fernández, la Xunta indica que son los ayuntamientos beneficiarios del plan de estos fondos de inversiones los que deciden el modelo de gestión y los criterios de acceso, incluyendo lo de establecer prioridad para los habitantes donde se asienta el servicio. «Esta contestación desmonta las excusas del alcalde», alegan los nacionalistas.
