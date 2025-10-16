Silleda acogerá un taller sobre empoderamiento de mujeres con discapacidad
REDACCIÓN
El Concello de Silleda, a través del departamento de Igualdad y del Centro de Información á Muller (CIM), acogerá los días 3, 5 y 7 de noviembre el taller Activa-das: Claves para el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, organizado por la Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia (Acadar). Se desarrollará en la Casa da Xuventude de 10:00 a 13:00 horas y las inscripciones pueden realizarse en el consistorio, llamando al 986592037 o a través del correo cim@silleda.es.
El programa incluye tres sesiones formativas con contenidos prácticos y participativos y aborda cuestiones como la autoestima, las habilidades sociales y la resolución de conflictos o la sensibilización sobre las violencias hacia las mujeres con discapacidad en las TIC. Acadar trabaja en la igualdad, la educación, la salud, la sexualidad y el acompañamiento a mujeres en situación de violencia, reivindicando sus derechos y visibilizando sus realidades, con el objetivo de fomentar su participación plena en la sociedad.
