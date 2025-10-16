Silleda acoge mañana un acto del colectivo Parar la Guerra

Silleda será este viernes una de las localidades de España que albergará una concentración promovida por el colectivo Parar la Guerra, movimiento ciudadano que viene convocando acciones en distintos puntos del país para reclamar una paz justa y duradera en Palestina. El acto tendrá lugar a las 20:00 horas en la Praza Siñor Afranio, bajo el lema común Paz justa para Palestina.

Integrado por organizaciones sociales, sindicatos, colectivos de solidaridad y ciudadanía a título individual, Parar la Guerra lleva años desarrollando campañas de sensibilización y movilización en defensa de los derechos humanos y contra los conflictos armados. La concentración de Silleda se enmarca en la convocatoria estatal que se repite en diversas localidades como muestra de solidaridad con el pueblo palestino y de compromiso con la paz y la justicia internacional. El Concello de Silleda se suma al respeto y reconocimiento al derecho de la ciudadanía a expresar de forma pacífica su compromiso con la defensa de los derechos humanos y de la convivencia entre pueblos.

Manifestación en A Estrada

Por su parte, A Estrada acogió ayer una manifestación organizada por la Confederación Intersindical Galegao (CIG) en apoyo del pueblo palestino y en la que se reclamó a Israel que cese los ataques y la «ocupación ilegal». El sindicato convocó, además, parones laborales repartidos a lo largo de la jornada, destacando que se trata de una huelga obrera en apoyo de Palestina.