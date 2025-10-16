Seijas lamenta el veto de Calvo a la adjudicación de horas en ayuda a domicilio

El grupo municipal del PP de Agolada lamenta el veto el gobierno local a su solicitud, en el pleno de ayer, a la adjudicación de más horas en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Su portavoz, Mari Carmen Seijas, recordó que la administración local dispone todavía de 246 horas y que la lista de espera está formada por 22 personas, de las que seis se encuentran en el grado más elevado de dependencia. Para los populares esta es una cuestión esencial para los ciudadanos que precisan de atención domiciliaria y por eso no comprenden la posición del gobierno de Luis Calvo.

El ejecutivo también votó en contra de la moción del PP para poner en marcha un proyecto de ampliación del campo de la fiesta de Borraxeiros y del núcleo de O Quinteiro (el BNG respaldó esta iniciativa) y otra relativa al refuerzo de la vigilancia y la protección del conjunto histórico de Os Pendellos. Esta medida surge a raíz de los actos vandálicos aparecidos en este entorno.

Por otro lado, el PP se posicionó en contra de la moción del BNG sobre los incendios forestales en la que cuestionaba la labor de la administración autonómica. Para Seijas esta iniciativa parte de la estrategia partidista. En materia económica el PP citó que el Concello tiene abiertos préstamos por 900.000 euros e impagos a proveedores al cierre del segundo semestre por 655.000 euros.