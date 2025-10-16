La ruta de la cerveza: 72 latas en 200 metros

Un total de 72 latas de cerveza en un recorrido de 200 metros. Esta fue la decepcionante recolecta de un vecino de la parroquia estradense de Tabeirós este martes, mientras realizaba su habitual paseo hasta la aldea vecina de A Somoza.

El botín no se quedó ahí, sino que fue aumentando con los pasos dados, dejando en evidencia –una vez más– la falta de civismo de algunos individuos. No hay certeza de quién es el responsable de los vertidos, aunque el optimismo lleva a pensar que no se trata de vecinos del núcleo rural, puesto que cuesta creer que alguien vaya a querer ensombrecer así la belleza y perjudicar de tal modo la tierra del paraje en el que vive.

No obstante, el caminante admite que no es la primera, ni la segunda vez que se encuentran este tipo de restos en las proximidades de la aldea. De hecho, en algunos puntos próximos a áreas forestales es frecuente la aparición de lavadoras y otro tipo de residuos domésticos especiales, de la clase que debería depositarse en el Punto Limpio.

Este tipo de desafortunados hallazgos es habitual en zonas rurales, en montes e incluso en áreas fluviales como ríos y regatos. En más de una ocasión son los propios vecinos los que, para no ver el espacio en el que residen en estas condiciones, toman la iniciativa de organizar labores de limpieza colectivas. En cambio, sus esfuerzos poco duran, pues unos días más tarde, la basura vuelve a aparecer lejos de los coletores en los que debería depositarse.

Mientras, ciudadanos como este residente en Tabeirós, con su labor altruista, ayudan a paliar la falta de responsabilidad de aquellos que no sienten respeto por el entorno. 72 latas de cerveza en 200 metros no son pocas. Aunque, según manifiesta el informante, seguramente no sean las últimas.