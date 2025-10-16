Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a un zorro atropellado en A Estrada

El animal fue trasladado por el centro de fauna salvaje.

Trabajdores del Centro de Recuperación de Fauna de la Xunta de Galicia se desplazaron ayer a A Estrada para recoger a un zorro que había sido atropellado. Los hechos tuvieron lugar en la PO-841 a su paso por la zona de Figueiroa. Tras el golpe, el animal quedó tendido en una finca sin apenas poder moverse. Allí fue visto por varios vecinos, que alertaron a las fuerzas de seguridad y al Seprona. Horas después el animal fue recogido y trasladado para ser tratado.

