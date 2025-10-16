Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presentación do libro «Mulleres do Deza»

O IES Pintor Colmeiro, de Silleda, presenta o libro Mulleres do Deza, editado por Calami. O primeiro acto terá lugar hoxe, ás 20 horas, no salón de actos do consistorio, dentro da programación organizada con motivo do Día Muller Rural; o xoves 23, á mesma hora, chegará ao centro cultural Vista Alegre, da Bandeira. Composto por catro coleccións fotográficas, sairá á venda a finais deste mes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents