La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, acudió hasta A Estrada para destacar el papel de las mujeres rurales en su efeméride y su contribución al sector agroganadero en una jornada organizada en el Novo Mercado estradense. Por su parte, el Concello puso en marcha un programa de actividades que incluyeron una demostración de cocina con productos de proximidad y una mesa redonda. Y por la tarde llegó el tributo a las empresarias Marisa Diéguez y a las hermanas Dolores y Rosario Gamallo.

Mujeres rurales, mujeres sin barreras

En este sentido, la conselleira aplaudió el potencial agroganadero del Concello de A Estrada y afirmó que el mercado, en el que se desarrolló la actividad, es un reflejo de la excelente calidad de los productos de huerta gallega. También añadió que los trabajadores del mundo rural llenan las ciudades de productos de gran calidad.

Además, destacó que el Gobierno gallego está tramitando los estatutos de las mujeres del rural y del sector marítimo-pesquero, así como el Observatorio das Mulleres Rurais e do Mar de Galicia. Un paquete de normas que, según explicó, tiene como objetivo garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el medio rural y en el sector agroganadero.

Homenaje en el MOME

En cuanto al programa municipal, y tras el showcooking a cargo de Álex Iglesias, se trasladaba por la tarde a la Sala MOME, homenajeando a mujeres dedicadas profesionalmente al rural y sectores tradicionalmente masculinizados. Este es el caso de Dolores y Rosario Gamallo, de la empresa estradense Gamallo Forestal, que se dedica al suministro de leña para chimeneas y cocinas, o Marisa Diéguez, dedicada a la producción de manzana para la elaboración da sidra, sector relevante en el tejido primario local.