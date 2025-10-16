Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mejoran el firme de varias aceras del casco urbano

Obras en un tramo de acera en la Avenida Benito Vigo.

Trabajadores de las brigadas de Obras del Concello de A Estrada continúan estos días ejecutando los trabajos correspondientes a un plan de mejora del firme en algunas aceras del casco urbano que se atraviesan para facilitar el acceso a garajes o áreas de estacionamiento, como las que se están realizando en la Avenida Benito Vigo, deteriorado por el acceso continuo de vehículos al parking del Froiz.

