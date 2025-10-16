Mejoran el firme de varias aceras del casco urbano
Trabajadores de las brigadas de Obras del Concello de A Estrada continúan estos días ejecutando los trabajos correspondientes a un plan de mejora del firme en algunas aceras del casco urbano que se atraviesan para facilitar el acceso a garajes o áreas de estacionamiento, como las que se están realizando en la Avenida Benito Vigo, deteriorado por el acceso continuo de vehículos al parking del Froiz.
