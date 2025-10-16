Lalín priorizará en el EDIL la Praza de Abastos, la almendra central y el auditorio de Vilatuxe

La Praza de Abastos, la almendra central y el auditorio de Vilatuxe son tres de los proyectos que Lalín incluirá en el Plan EDIL, dotado en su caso con 10,9 millones de euros, financiados en un 60% con fondos europeos aportados por el Estado. El alcalde, José Crespo, indica que el proyecto y todos los permisos para la ejecución del nuevo mercado está listo desde hace dos años, que va muy avanzado la propuesta del callejero de la primera fase de la almendra y que cuenta con una subvención de la Diputación para el auditorio de Vilatuxe, por lo que podría afrontar la parte municipal con los fondos europeos.

El Concello de Lalín había presentado un proyecto valorado en 15 millones de euros, cuantía máxima a la que podía aspirar. Pero la cuantía final autorizada por el Ministerio de Hacienda queda en 10,9 millones de euros. «No se le puede pedir que lo mejoren, porque van a decir que no, pero creo que es un poco injusto», valoraba ayer el regidor en una radio local. Sostiene que el de Lalín era «un proyecto serio y solvente, ajustado a los parámetros que se pedían» y que tenía el bagaje de haber ejecutado «el 99%» de los fondos Feder del plan anterior (DUSI), situándose entre los ayuntamientos de toda España con mayor porcentaje. El reparto efectuado ahora por el Gobierno le deja un «sabor agridulce», porque optó por el «café para todos».

Reuniones

Así las cosas, el Concello de Lalín se ve obligado a reestructurar el plan para ajustarlo a los fondos concedidos, es decir, para ver qué iniciativas se mantienen y cuáles se descartan. Ya ha habido dos reuniones y habrá más durante los próximos días para elaborar una propuesta definitiva y remitírsela al Ministerio de Hacienda. Crespo elogia el «trabajo muy intenso para redibujar la estrategia» que está llevando a cabo el equipo que capitanea la tenienta de alcalde, Paz Pérez.

El recorte sobre la previsión inicial del EDIL obliga también a reajustar el presupuesto municipal de 2026, cuya elaboración estaba «casi ultimada» y que ahora sufrirá un retraso. La intención del gobierno local era llevar el documento al pleno de noviembre, pero Crespo duda de que puedan hacerlo. El Concello tendrá que adelantar los 6,5 millones de euros de la subvención estatal y desembolsar casi 5 millones más de fondos propios correspondientes a su 40%, lo que condiciona el presupuesto. «En diez o quince días tendremos definido qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer», estima Crespo.

El alcalde sostiene que la ejecución de los tres proyectos avanzados y otros que se incluirán «va a significar una transformación importante en Lalín, se le va a notar». Afirma que seguirá en la «champions» de los ayuntamientos que más aportaciones externas recibe. «Cuando se haga el balance, de cada 10 euros invertidos en Lalín, 7 prácticamente los gestionamos fuera, y solo 3 saldrían de fondos propios, de todos los lalinenses», proclama Crespo, que pone en valor «la gestión» de su gobierno para «quitar de todas las administracione», desde los fondos europeos hasta la Xunta y la Diputación.

Marquesina en la entrada del colegio Manuel Rivero

El alcalde encargó el pasado lunes al concejal de Urbanismo, Pablo Areán, el diseño de una marquesina para la entrada del CEIP Manuel Rivero, en respuesta a una vieja reivindicación de la Anpa. «Es complicado, porque allí tenemos una zona verde, pero dimos con una solución para que se pueda hacer allí algo decente para que se puedan resguardar los niños y los padres cuando esperan para entrar en el colegio», explica.

José Crespo ensalza el «muy buen trabajo» del edil y los técnicos municipales. Prefiere no avanzar fechas para la ejecución del proyecto, que se acometerá en cuanto exista «disponibilidad presupuestaria», probablemente a través de algún plan de la Xunta de Galicia o la Diputación de Pontevedra. «Tampoco es una infraestructura tan cara y daremos respuesta a una petición que hicieron los padres de alumnos de ese colegio», añade. Finalmente, alude a las marquesinas instaladas en su día en las zonas de infantil y del transporte escolar en el CEIP Xesús Golmar.

Barreiro hará el cartel del ‘Cocido’

José María Barreiro repetirá como cartelista de la Feira do Cocido, según desveló ayer Crespo. El autor del cartel de la primera edición, en 1969 –autoría que no se conoció durante mucho tiempo–, y de la 42ª, en 2009, pintará también el de la 58ª, que se celebrará el 8 de febrero de 2026. El artista de Forcarei afincado en Santa María de Cela (Bueu) pasará a ser «de los más prolíficos» en el evento gastronómico lalinense, que puede presumir de «un elenco» sin parangón en España, proclama el alcalde.

Nakamae muestra O Naranxo que le entregó Crespo. / Cedida

Otra novedad con respecto a la próxima edición del Cocido tiene que ver con la gala de la Televisión de Galicia (TVG). A partir del año que viene cambiará de fecha y pasará a ser el viernes de la semana anterior a la feria, no en la antevíspera de la gran cita, como venía siendo habitual. Así que el Luar do Cocido de 2026 se celebrará el 30 de enero, y no el 6 de febrero. De este modo, habrá más tiempo para las tareas de desmontaje en el Lalín Arena y quedará libre para su utilización el fin de semana del evento gastronómico. Además, el alcalde ha mantenido ya un par de reuniones con la nueva directora de la TVG para «redefinir» el concepto de la gala, para darle «un enfoque lo más adecuado posible a los tiempos que corren».Crespo arropó ayer en Madrid a Takahiro Nakamae, pregonero de la LVII Feira do Cocido, en su despedida como embajador de Japón en España. Le agasajó con uno de los regalos institucionales típicos del Concello de Lalín, la figura de O Naranxo, y le reiteró su agradecimiento. El diplomático también tuvo una deferencia con Lalín y su cita gastronómica, a los que dedicó una parte de su discurso.