«Cada vez somos menos curas y tenemos más tarea; hay que trabajar en conjunto»

-¿Le tengo que dar la enhorabuena o acompañarle en el sentimiento por tener que hacerse cargo de tantas parroquias?

-Estoy bien, tranquilo y con esperanza. Desde luego, la tarea es amplia y difícil pero bueno estaremos intentando llevarla a cabo con la ayuda de Dios también.

-¿Cuándo se enteró de que podría ser el nuevo cura de Nosa Señora das Dores de Lalín?

-Pues, me lo propuso el señor obispo. Hace como una semana o semana y media más o menos, o tal vez quince días, me dijo que tenía un proyecto para la zona de Lalín y que él había hablado con Marcos Torres, que había aceptado cambiar para Melide. También me dijo que en ese proyecto junto con un equipo de sacerdotes se trataría de encargarnos de los ayuntamientos de Lalín y de Dozón, y tres parroquias de Cruces. Yo le dije que era una tarea muy difícil porque el santuario de O Corpiño también exige mucha dedicación y mucho trabajo. Le pregunté si dejaría el santuario y me iría para Lalín y me contestó que no, que sería para llevar ambas cosas con el equipo de sacerdotes. Me dio un tiempo para pensarlo y hablé también un poco con los otros sacerdotes que forman ese equipo.

-¿Cómo piensa estructurar el trabajo pastoral? ¿Quién va a estar oficiando misa en Lalín?

-Estaremos un poco todos coordinándonos. No le puedo decir en este momento porque aún no lo tenemos organizado y no lo sé. Creo que lo más importante es que los integrantes del equipo nos entendamos y nos llevemos bien entre todos para que si hay alguna actividad, pueda ir cualquiera de ellos indistintamente y pueda ejercer cualquiera lo que sea: una misa, un funeral, un bautizo o catequesis, entre otras tareas.

-¿Lo de atender tantas parroquias no le restará tiempo para dedicar al rectorado del santuario de O Corpiño?

-Si le soy sincero, tampoco sé muy bien en este momento cómo voy a hacer para llevar la parroquia y el rectorado. Es algo muy reciente, claro, y estoy empezando a organizar todo esto junto con el resto del equipo desde ayer (martes) que fue cuando salieron lo nombramientos de la diócesis. Hemos estado reunidos un ratito esta mañana (ayer) y todavía no sé cómo va a ser. Yo pienso que eso de que había la parroquia del cura es algo que, aunque sigue vigente, pertenece al pasado. Personalmente, creo que tenemos que trabajar en conjunto y coordinarnos porque cada vez somos menos curas y tenemos más tarea. Y también animar un poco a la gente a que se desplace. De igual forma que van a Lalín a hacer la compra, habrá que ir pensando poco a poco en aprovechar para ir a misa también. Hay que acomodarse a los tiempos.

-¿Qué le pareció la campaña de recogida de firmas puesta en marcha para que Marcos Torres continuase en el cargo?

-Es bonito que quieran al párroco incluso que le muestren cariño y si lo ven oportuno, que le hagan una despedida con fiesta y comida. Me parece muy bien. Después ya que se movilicen mucho más... hay que tener en cuenta que el que hizo los nombramientos fue el señor obispo y así hay que aceptarlo.

-¿Qué tipo de recibimiento se espera de sus nuevos feligreses?

-Muy bien, porque yo conozco a muchísima gente de Lalín porque son bastantes los que vienen al santuario. Hay gente de Lalín que canta en el coro de O Corpiño o que me ayuda en diversas tareas, como son los voluntarios, y muchos de los de las parroquias que llevo viven en Lalín, o sus hijos, o sus nietos. Pienso que todo va a ser muy favorable porque ya nos conocemos. Desde ayer, el teléfono no ha parado de sonar con llamadas de apoyo. Yo pienso que va a ser una cosa muy sencilla y también intento serlo yo en ese sentido.

-¿Cómo piensa hacer para que la juventud regrese a la Iglesia en su nueva etapa pastoral?

-No es fácil. Creo que el reto mayor que tenemos ahora en la Iglesia es ese. Que aunque tenemos el mejor mensaje del mundo, que es Cristo, que nos da la vida, no somos capaces de transmitirlo y llegar a los jóvenes. Nos cuesta –o no sabemos cómo tal vez en la Iglesia– y ciertamente es una labor dura pero como digo a nivel general para toda la Iglesia. Yo no tengo experiencia de parroquia porque siempre estuve en el santuario de O Corpiño pero pienso que se puede aprender e intentar conocer cómo es esa realidad en concreto y a ver, con la ayuda del Señor llevarla a cabo lo mejor posible. En este sentido, soy optimista sobre una tarea tan bonita e intensa.

«Lo principal es que la gente te conozca y que haya confianza»

-¿Qué legado le gustaría dejar en As Dores de Lalín?

Lo principal es estar en el medio de la gente. Que la gente te conozca y que eso vaya generando una confianza hacia el párroco por parte de los feligreses de la parroquia, un conocerle y apreciarle y, también, que el párroco aprecie a sus fieles. Yo a casa voy a dormir y poco más. Me gusta estar siempre por las parroquias, con la gente y pienso seguir a así, por supuesto.

-¿Cómo va a ser la toma de posesión en Lalín?

-Se celebrará una misa a la que supongo que vendrá un vicario, el general o el pastoral, que hará entrega de las parroquias a los sacerdotes de forma simbólica, por ejemplo, de las llaves de la iglesia y de las del sagrario, de la pila bautismal en la que se bautizan a los niños y también del confesionario. La fecha está decidida, que la conocí ayer, pero no me dijeron todavía el horario definitivo de la ceremonia.