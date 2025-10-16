Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil previene a personas mayores acerca de robos y estafas

La charla fue impartida en el centro social.

REDACCIÓN

Silleda

El Centro Social de Maiores de Silleda acogió ayer una charla impartida por la Guardia Civil sobre prevención de robos, estafas y engaños, tanto en las calles como a través de medios telemáticos, del programa Plan Mayor Seguridad.

Los agentes ofrecieron consejos prácticos y ejemplos reales de situaciones en las que los delincuentes suelen aprovecharse de la confianza de las personas mayores, explicando cómo tienen que actuar y a quién avisar en caso de sospecha o intento de estafa. La sesión, de carácter participativo, permitió a los asistentes resolver dudas y compartir experiencias. La concejala de Bienestar Social, Ángela Troitiño, agradeció al cuerpo armado la iniciativa.

