La Guardia Civil previene a personas mayores acerca de robos y estafas

El Centro Social de Maiores de Silleda acogió ayer una charla impartida por la Guardia Civil sobre prevención de robos, estafas y engaños, tanto en las calles como a través de medios telemáticos, del programa Plan Mayor Seguridad.

Los agentes ofrecieron consejos prácticos y ejemplos reales de situaciones en las que los delincuentes suelen aprovecharse de la confianza de las personas mayores, explicando cómo tienen que actuar y a quién avisar en caso de sospecha o intento de estafa. La sesión, de carácter participativo, permitió a los asistentes resolver dudas y compartir experiencias. La concejala de Bienestar Social, Ángela Troitiño, agradeció al cuerpo armado la iniciativa.