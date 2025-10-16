El gobierno de Lalín exige a Naturgy mejoras en el servicio para los vecinos
REDACCIÓN
El grupo de gobierno de Lalín reclamará en pleno mejoras en el servicio para los vecinos, necesidades que concreta en cuatro puntos. Insta a la empresa a agilizar los trámites de conexión con un sistema que permita a la ciudadanía conocer el estado de sus expedientes, priorizando las conexiones para infraestructuras básicas o de interés público.
Demanda canales de atención accesibles y eficaces, tanto telefónicas como presenciales, donde los vecinos puedan obtener información precisa y asesorados por personal. El PP insta asimismo a la eléctrica a acometer de inmediato el soterramiento de líneas en el municipio, en coordinación con el Concello, al menos en las calles que ya disponen de esta canalización. Para finalizar, en la moción que se abordará en pleno el ejecutivo local propone trasladar el acuerdo a Naturgy, Xunta y Fegamp, «instando a que se adopten medidas urgentes que garanticen una atención próxima y eficaz a la ciudadanía», expone.
