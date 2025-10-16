Forno percibe un CIS saturado, con escasos servicios y falta de personal

La portavoz del PSOE de Lalín, Alba Forno, acompañada del edil Mario López, realizó una visita al Centro Integral de Saúde (CIS) para hacer balance del primero año de funcionamiento de unas instalaciones que, según subrayó, «no sirvieron para resolver los graves problemas estructurales que arrastra la sanidad pública en nuestro municipio».

Manifestó que esta infraestructura «llegó tarde y mal», después de años de promesas incumplidas, para sustituir un centro de salud «que estaba literalmente cayendo», pero advirtió que tener un edificio nuevo no es garantía de una sanidad digna. «Tenemos unas instalaciones aparentemente modernas, pero seguimos con un sistema sanitario saturado, sin personal suficiente y con servicios que no cubren las necesidades reales de los vecinos». Dijo que las principales carencias siguen estando en la falta de profesionales, con escasez de médicos de familia, ausencia de pediatras y esperas de hasta dos semanas para una cita común con el médico de cabecera. En pediatría, denunció, «la situación es de colapso total», mientras que en psicología y salud mental las esperas llegan a los cuatro meses en psiquiatría.

Forno lamentó que las promesas de nuevas tecnologías diagnósticas que evitarían desplazamientos a Santiago quedaron en papel mojado. «No hay resonancia, TAC, especialidades, ni servicios complementarios que permitan hacer pruebas básicas sin tener que salir de Lalín», afirmó, recordando que la Xunta pudo emplear fondos del plan estatal INVEAT para comprar este tipo de equipos. «Los desplazamientos al hospital de Santiago siguen siendo el pan de cada día», adujo.

Accesos y daños estructurales

Los socialistas señalaron también las deficiencias estructurales en el edificio de Alto de Vales, con humedades, goteras y problemas de aparcamiento, «con un estacionamiento de urgencias colapsado sin que el «ayuntamiento no ofrece solución alguna». Apuntaron a la dificultad de usuarios para llegar andando al centro por su localización periférica, y reprocharon que el Concello no pusiera en marcha un sistema de transporte público que conecte el casco con el CIS, como propusieron desde las filas socialistas varias veces.«Hay que dejar el autobombo y ponerse a trabajar», indicó Forno, crítica con la «utilización de las redes sociales públicas para hacer propaganda de la Xunta sobre el CIS, en lugar de escuchar a los usuarios, que son un clamor señalando las deficiencias del centro de salud».