Cuatro sacerdotes para llevar Trasdeza y Merza

Cuatro sacerdotes se encargarán de las 31 parroquias de Silleda adscritas a la Diócesis de Lugo (Cira y Dornelas pertenecen a la de Santiago) y de la cruceña de Merza. El peso de este territorio recaerá sobre José Pérez Barreiro y José Catanga, que asumirán once y trece feligresías, respectivamente. Pero contarán con la ayuda de Amador Marugán, que continúa con las mismas seis parroquias que ya tenía, y Luis Galego García, que, a sus 92 años, se queda solo con dos.

El nonagenario párroco mantendrá San Miguel de Ponte y Santiago de Taboada y cederá a San Martiño de Vilar, San Salvador de Escuadro y San Fiz de Margaride a Pérez Barreiro. Este continuará al frente de la feligresía de la capital municipal, Santa Baia de Silleda, y llevará también las de San Pedro de Ansemil, Santiago de Breixa, Santa María de Carboeiro, San Mamede de O Castro, San Cristovo de Martixe, San Martiño de Negreiros y San Xoán de Saídres.

Catanga se encargará de Santa María de Abades, San Salvador de Cervaña, San Cibrao de Chapa, San Miguel de Lamela, San Salvador de Laro, San Tirso de Manduas, San Mamede de Moalde, Santo Tomé de Parada, San Martiño de Pazos, San Xiao de Piñeiro, San Paio de Refoxos, San Martiño de Rellas y Santa María de Merza.

Y Marugán seguirá con Santa María de Cortegada, San Martiño de Fiestras, Santa María de Graba, San Miguel de Oleiros, San Miguel de Siador y Santa Mª de Xestoso.