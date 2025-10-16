El Concello de Cuntis gestionará un año más el Programa Integrado

El Concello de Cuntis acaba de recibir la resolución de concesión para la puesta en marcha de una nueva edición de su Programa Integrado de Empleo (Expediente TR332A 2025/7), que se desarrollará durante los años 2025 y 2026. La Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, concedió una subvención total de 220.000,00 euros para el proyecto, cofinanciado con fondos finalistas del Estado.

El coste total de la iniciativa asciende a 261.904,76 euros, de los que el Concello de Cuntis y las entidades participantes aportan el 16% restante en concepto de cofinanciación. El programa, que tiene una duración de 12 meses, comenzó ayer y finalizará el 14 de octubre de 2026. Su objetivo principal es mejorar la empleabilidad de un total de 100 personas desempleadas de los ayuntamientos de Cuntis, Caldas de Reis, Portas, Barro, Moraña y A Estrada.

La meta del programa, tal y como figura en la resolución, es alcanzar una inserción laboral mínima del 45%, lo que supone que al menos 45 de los participantes encuentren un empleo. La propia resolución establece que el incumplimiento de este objetivo supondrá una reducción en la subvención total.

El programa está dirigido a colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, reservándose las 100 plazas de la siguiente manera: las personas menores de 30 años desempleadas, dispondrán de 50 plazas; las mujeres desempleadas, 20 plazas; las personas desempleadas con discapacidad, 10 plazas; personas desempleadas mayores de 52 años; 10 plazas; personas desempleadas en riesgo de exclusión social, 5 plazas; y por último, las personas desempleadas inmigrantes, que dispondrán de 5 plazas.

Manuel Campos Velay, alcalde de Cuntis, que solicitó la concesión en nombre de la entidad, subrayó la importancia de esta nueva convocatoria: «Este programa es fundamental para ofrecerles a nuestras vecinas y vecinos desempleados una formación práctica y especializada, adaptada a las necesidades reales de las empresas de la comarca». El proceso de selección de participantes será facilitado por el Servicio Público de Emprego.