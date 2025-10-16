«Un cómico na aldea» regresa al rural estradense con diez shows

El ciclo «Un cómico na aldea» regresa este sábado, 18 de octubre, al rural de A Estrada para ofrecer una decena de funciones hasta final de año. Organizado por el departamento municipal de Cultura, este programa tiene como principal objetivo contribuir a descentralizar la oferta escénica habitual, combinando en las parroquias teatro, humor y comedia. Cabe recordar que son espectáculos que se realizan en los locales sociales de las parroquias y que tienen entrada completamente libre y gratuita.

Este año fueron 20 las parroquias seleccionadas para acoger esta actividad cultural, y la pretensión es que en la edición del año que viene el ciclo recale en las otras 30.

La programación para octubre es la siguiente: este sábado a las 18.30 horas, en la Escola de Santa Cristina de Vea, actúan O Padre Xiao y el Mago Toño, y el primero repite a las 20.00 horas en la Escola de San Pedro de Ancorados. El sábado 25 a las 20.00, en la carpa del Campo da Festa de Cereixo, estarán As Lerchas.

Ya en noviembre, todas lasactuaciones serán el sábado, donde el día 1 a las 18.00, en la Escola de Carracedo, habrá Contos de medo con Paula Carballeira, que repite el sábado siguiente a las 20.00 horas en la Escola de Riobó. El 15 a las 20.00 horas, en el Teleclub de Sabucedo, estará Quico Cadaval, y ese mismo día en el local social de Cora, a las 19.30 horas, la Escola Municipal de Artes Escénicas representará «Celtas con filtro». Las últimas dos semanas, el sábado 22 a las 20.00 horas, en el Teleclub de Pardemarín se podrá volver a ver a Quico Cadaval, y el día 29 a las 20.00, en el local social de Curantes, volverán a regalar unas risas As Lerchas.

Por último, ya en diciembre, el viernes 5 a las 20.00 horas, en el local social de San Miguel de Barcala, la obra «Celtas con filtro» de la Escola Municipal de Artes Escénicas pondrá el broche de oro a esta segunda etapa del ciclo Un cómico na aldea, que se despide hasta 2026.