Clases de manualidades y de pintura en A Solaina de Piloño

Margarita Pájaro impartió ayer en la sede de la Fundación Paco Lareo de A Solaina de Piloño la primera de la sesiones de unas clases de pintura y manualidades tanto para los más pequeños como para los mayores organizada por la fundación en colaboración con el Concello de Vila de Cruces. Se trata del inicio de una actividad cuyo horario será de 11.00 a 12.30 horas y para anotarse hay que llamar al 619 891 743 o escribiendo a info@fundacionasolaina. gal.