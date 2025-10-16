Clases de manualidades y de pintura en A Solaina de Piloño
Margarita Pájaro impartió ayer en la sede de la Fundación Paco Lareo de A Solaina de Piloño la primera de la sesiones de unas clases de pintura y manualidades tanto para los más pequeños como para los mayores organizada por la fundación en colaboración con el Concello de Vila de Cruces. Se trata del inicio de una actividad cuyo horario será de 11.00 a 12.30 horas y para anotarse hay que llamar al 619 891 743 o escribiendo a info@fundacionasolaina. gal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»